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Lille empata com o Saint-Étienne e desperdiça chance de empatar com PSG na liderança do Francês

Após empate da equipe da capital francesa, Lille dependia apenas de uma vitória simples para chegar para empatar com o PSG. Equipe sai atrás e busca empate no segundo tempo...
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Publicado em 

29 nov 2020 às 19:22

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 19:22

Crédito: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
O Paris Saint-Germain agradece. O Lille entrou em campo neste domingo pela 12ª rodada do Campeonato Francês com a chance de empatar com o time de Neymar na liderança, mas ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Saint-Étienne, na casa do maior campeão francês.
+ Veja a tabela da Ligue 1placeholderAos 33 minutos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo Domagoj Bradaric, do Lille, tentou recuar bola para o goleiro Mike Maignan, mas acabou errando e cometeu pênalti em Wahbi Khazri. O próprio camisa 10 do Saint-Étienne foi para a cobrança e abriu o placar no Estádio Geoffroy Guichard.
Com o resultado adverso, o Lille se lançou para o ataque no segundo tempo e chegou ao gol de empate com o atacante Jonathan Ikoné. O lateral Bradaric, que errou no gol Saint-Étienne, foi na linha de fundo e cruzou na medida para Burak Yılmaz, que ajeitou de primeira com o peito para o camisa 10 empatar.
Na próxima rodada, o Saint-Étienne encara o Dijon, fora de casa, no domingo. O Lille, por sua vez, tem compromisso com o Monaco, em casa. Antes, porém, a equipe enfrenta o Sparta Praga pela Liga Europa.

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