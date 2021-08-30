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futebol

Liberado para procurar outro clube, atacante da Chape pode jogar na Série B

Vários clubes da Série B mostraram interesse na contratação do atacante Kaio Nunes, que foi liberado pela diretoria da Chapecoense...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 00:24

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 00:24
Crédito: (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Liberado pela diretoria da Chapecoense para procurar outro clube, o atacante Kaio Nunes parece que não vai ficar muito tempo desempregado. Vários clubes do Campeonato Brasileiro da Série B mostraram interesse na contratação do jogador e novidades podem pintar nos próximos dias. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO Remo foi um dos times interessados, porém a grande concorrência pode inviabilizar a ida do jogador para o clube de Belém do Pará. Clubes do exterior também demonstraram interesse no atleta, mas ele ainda não decidiu o seu futuro.
Em 2021, Kaio Nunes disputou 12 partidas pela Chapecoense, marcou um e deu uma assistência, durante o período em que esteve defendendo as cores do clube de Santa Catarina.

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