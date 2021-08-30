Liberado para procurar outro clube, atacante da Chape pode jogar na Série B

Liberado pela diretoria da Chapecoense para procurar outro clube, o atacante Kaio Nunes parece que não vai ficar muito tempo desempregado. Vários clubes do Campeonato Brasileiro da Série B mostraram interesse na contratação do jogador e novidades podem pintar nos próximos dias. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO Remo foi um dos times interessados, porém a grande concorrência pode inviabilizar a ida do jogador para o clube de Belém do Pará. Clubes do exterior também demonstraram interesse no atleta, mas ele ainda não decidiu o seu futuro.