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Lewandowski é eleito como o melhor jogador da temporada pelos torcedores do Bayern de Munique

Atacante polonês recebeu 51% dos votos, enquanto Alphonso Davies
e Thomas Muller ficaram com 16% e 13% respectivamente
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Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 14:47

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 14:47
Crédito: SVEN HOPPE / POOL / AFP
Após uma temporada excelente, Robert Lewandowski foi eleito pelos torcedores do Bayern de Munique como o melhor jogador do clube na temporada 2019/20. O atacante recebeu 51% dos votos, enquanto Alphonso Davies e Thomas Muller receberam 16% e 13% respectivamente.O atacante polonês terminou a temporada com 55 gols em 47 jogos e foi artilheiro em três competições diferentes: Bundesliga, Taça da Alemanha e Liga dos Campeões.
Desde 2014 no Bayern de Munique, Lewandowski participou de 289 jogos pelos bávaros, marcou 246 gols e deu 57 assistências.

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