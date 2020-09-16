Lewandowski é eleito como o melhor jogador da temporada pelos torcedores do Bayern de Munique

Após uma temporada excelente, Robert Lewandowski foi eleito pelos torcedores do Bayern de Munique como o melhor jogador do clube na temporada 2019/20. O atacante recebeu 51% dos votos, enquanto Alphonso Davies e Thomas Muller receberam 16% e 13% respectivamente.O atacante polonês terminou a temporada com 55 gols em 47 jogos e foi artilheiro em três competições diferentes: Bundesliga, Taça da Alemanha e Liga dos Campeões.