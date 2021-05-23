Lewandowski brinca: 'Agora posso convidar Messi e Cristiano Ronaldo para a minha mesa'

Crédito: MATTHIAS BALK / POOL / AFP

Lewandowski afirmou que atualmente se sente no mesmo patamar de Messi e Cristiano Ronaldo. Em entrevista à "Sportweek", o polonês, que foi eleito melhor jogador da última temporada, brincou ao dizer que poderia se sentar na mesma mesa que os craques da última década.- Levo ano entre os melhores, talvez seja o melhor. Messi e Cristiano Ronaldo levam muito tempo no topo, mas acredito que posso convidá-los à minha mesa. Acredito que posso me sentar e conversar sobre futebol com eles, pois ganhei tudo na última temporada.

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A expressão ganhou fama após Griezmann afirmar em 2018 que poderia se sentar para comer com o argentino e o português. Em dezembro de 2020, em entrevista à "France Football", o polonês brincou ao dizer que não poderia sentar na mesma mesa que os dois craques, mas que poderia convidá-los para se sentarem em seu espaço.