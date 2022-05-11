Lesões preocupam São Paulo às vésperas de decisão na Copa do Brasil

O departamento médico do São Paulo voltou a ficar movimentado. Se no início do Campeonato Brasileiro o técnico Rogério Ceni tinha todo seu elenco à disposição, agora, às vésperas da decisão da Copa do Brasil, contra o Juventude, a comissão técnica tem quatro baixas para o confronto e decorrer das competições.

GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate

TABELA> Confira a tabela da Copa do Brasil Como atualmente o Tricolor disputa três campeonatos - também a Copa Sul-Americana -, qualquer desfalque pode virar um grande problema, já que o treinador são-paulino tem priorizado o rodízio de atletas para conseguir disputar os torneios e viajar sem sacrificar ninguém.

- Algumas lesões preocupam a gente, caso de Sara, Nikão, Colorado. Algumas lesões começam a preocupar. Terça-feira começamos a pensar em um jogo eliminatório, contra o Juventude, contra quem fomos mal em Caxias, eles têm uma boa equipe. O jogo é em Barueri, temos que montar um São Paulo pra passar dessa fase na Copa do Brasil - disse Ceni, após o empate com o Fortaleza, jogo em que Colorado saiu machucado.Além de Sara, Nikão e Colorado, Rogério Ceni ainda tem o goleiro Tiago Volpi, com dores no ombro. Nikão, que se recupera de um trauma no pé, retornou parcialmente aos treinamentos na terça-feira, mas ainda não deve estar à disposição do time. Colorado, titular nos últimos dois jogos do Brasileirão, iniciou tratamento por estar com dores na coxa direita.

Destes, Gabriel Sara é quem mais preocupa. O jogador precisou passar por cirurgia no tornozelo direito e ainda não sabe quando retornará. O meia já havia sido afastado por mais de um mês em razão do problema.

O duelo contra o Juventude está marcado para esta quinta-feira (12), às 19h30, na Arena Barueri, e vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro confronto, em Caxias do Sul, terminou empatado em 2 a 2.