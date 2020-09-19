Lesão, recuperação e inconsistência: o ano de Talles Magno até aqui

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Ele era a grande atração do Vasco para o ano. Sobre quem se tinha a maior expectativa. Após surgir, encantar o país e atrair olhares europeus, Talles Magno começou o ano como um dos principais jogadores do Cruz-Maltino. E apesar de ser titular incontestável desde o primeiro jogo, ele ainda não conseguiu ser protagonista.Ainda em 2019, uma lesão grave antecipou o fim da temporada para o atacante. No Carnaval deste ano, um acidente extracampo resultou em mais tempo afastado - só perdeu menos jogos porque havia uma pandemia por chegar.

O retorno foi junto à estreia de Ramon Menezes como treinador. Nos três primeiros jogos, foi substituído no segundo tempo; nos três seguintes, atuou o jogo inteiro. O tema ritmo de jogo estava para trás. Uma assistência contra o Goiás, um gol contra o Fluminense... mas ainda se espera do jogador de 18 anos o destaque que ele teve no ano passado.

- O Talles vem crescendo de produção, talvez tenha sentido (desgaste), mas é um jogador importante, dá amplitude, preocupa o adversário. Temos que dar toda confiança para ele estar bem posicionado. Ele e o Ygor (Catatau). Do outro lado, o adversário faz dobra de marcação - analisou Ramon, após o jogo contra o Botafogo da última quinta-feira.

De fato, ter deixado de ser a promessa para ser a realidade fez de Talles mais visado em campo. Paralelamente, obrigações defensivas também lhe são dadas. Na última partida, por exemplo, roubou uma bola e cometeu duas faltas, mesmo número que sofreu.