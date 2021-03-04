Lesão no joelho tira Dybala da partida decisiva contra o Porto

Paulo Dybala está fora da partida contra o Porto pela Liga dos Campeões. Lesionado há dois meses, o argentino não se recuperou a tempo do jogo decisivo. De acordo com o "Tuttosport", o camisa 10 deverá viajar em breve para a Áustria para se consultar com o ortopedista Christian Flink.
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Desde o dia 10 de janeiro, Dybala enfrenta um problema no ligamento colateral médio do joelho esquerdo. A Juventus descartou qualquer hipóteses de operação. A recuperação do jogador tem sido conservadora para que ele volte sem problemas.Na atual temporada, Dybala disputou apenas 16 partidas com a camisa da Juventus. Ele marcou três gols e deu duas assistências.