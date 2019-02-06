Léo Peixe espera apoio da torcida grená para clássico com o Vitória

Embalada após vitória na estreia (1 a 0 em cima do Tupy), a Desportiva Ferroviária encara nesta quarta-feira (06) o primeiro clássico neste Capixabão 2019: contra o Vitória, no Engenheiro Araripe, às 20h15.
Para o duelo contra o Alvianil, O técnico Rossato deve contar com um retorno importante. Recuperado 100% da lesão que sofreu no ombro durante a pré-temporada, o atacante Matheus Bidick retorna e será opção do técnico para o começo de partida.
O time deve ir a campo da seguinte forma: Fernando Subtil; Léo Peixe, Leandro Morais, Leandrão, e Tom; Pepe, Jonathan e Alessandro (Diego Morais); Deyvison, Marcos Vinícius e João Victor (Matheus Bidick).
O lateral direito Léo Peixe espera poder contar com a torcida no jogo. Para ele, por se tratar de um clássico, em casa, a sua própria responsabilidade e de seus companheiros só aumenta, mas garante não fugir de nenhum desafio.
"A gente treinou bem na semana, e estamos preparados para esse clássico. Apesar de qualquer dificuldade, nós vamos trabalhar para superar. Conseguimos vencer o primeiro desafio, passou aquela ansiedade toda de estreia, então vamos bem também para esse segundo jogo. O Vitoria é uma equipe bastante técnica, e nós também somos, então, a bola vai rolar bastante. Jogar em casa é sempre bom, tivemos um público muito bom, e nesse jogo espero que venham ainda mais torcedores para jogar junto com nós."