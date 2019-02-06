Léo Peixe espera apoio da torcida grená para clássico com o Vitória

Embalada após vitória na estreia (1 a 0 em cima do Tupy), a Desportiva Ferroviária encara nesta quarta-feira (06) o primeiro clássico neste Capixabão 2019: contra o Vitória, no Engenheiro Araripe, às 20h15.

Léo Peixe, lateral direito da Desportiva Crédito: João Brito/Desportiva

Para o duelo contra o Alvianil, O técnico Rossato deve contar com um retorno importante. Recuperado 100% da lesão que sofreu no ombro durante a pré-temporada, o atacante Matheus Bidick retorna e será opção do técnico para o começo de partida.

O time deve ir a campo da seguinte forma: Fernando Subtil; Léo Peixe, Leandro Morais, Leandrão, e Tom; Pepe, Jonathan e Alessandro (Diego Morais); Deyvison, Marcos Vinícius e João Victor (Matheus Bidick).

O lateral direito Léo Peixe espera poder contar com a torcida no jogo. Para ele, por se tratar de um clássico, em casa, a sua própria responsabilidade e de seus companheiros só aumenta, mas garante não fugir de nenhum desafio.