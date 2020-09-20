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Leipzig vence na estreia do Alemão, e Wolfsburg fica no empate com Leverkusen; veja resumo do domingo

Com autoridade, touros batem o Mainz por 3x1; partida do Bayer contra os Lobos é fraca...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 14:51
Crédito: Leipzig teve atuação convincente na estreia e venceu o Mainz com autoridade (John MACDOUGALL / AFP
Dois jogos fecharam a primeira rodada do Campeonato Alemão neste domingo: em casa, o Leipzig mostrou autoridade para vencer o Mainz por 3x1, com uma ótima atuação. Já Wolfsburg e Leverkusen ficaram no 0x0.No jogo que abriu o domingo, o RB Leipzig fez 1x0 logo aos 17 minutos, com Forbserg, de pênalti. Quatro minutos depois, Yussuf Poulsen ampliou para os touros. Na etapa final, o Mainz começou assustando e diminuiu o placar em arremate de Mateta, aos três minutos. Só que aos seis, Amadou Haidara deu o golpe de misericórdia e fez 3x1.
Com o resultado, o RB Leipzig chega aos três pontos e se junta a outros seis times, mas ocupa a 5ª posição no saldo de gols. Já o Mainz é o 14º, ainda sem pontuar.
Já na outra partida, Wolfsburg e Leverkusen fizeram um duelo com poucas emoções. O Bayer ficou mais com a bola (59%), mas pouco ameaçou a meta adversária. Foram quatro chutes no gol em toda a partida - um do Wolfsburg e três do Leverkusen.
Com o empate na estreia, as duas equipes amargam o meio da tabela, ambas com um ponto cada: o Leverkusen é o 10º e o Wolfsburg é o 11º.

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