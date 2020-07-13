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futebol

Leicester sai na frente, mas vê Bournemouth golear na etapa final

Time da casa consegue vitória importante na luta contra o rebaixamento. Leicester, que briga por vaga na Champions, pode deixar o G-4 na rodada...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 22:41

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 22:41

Crédito: GLYN KIRK / AFP
No último jogo do domingo pelo Campeonato Inglês, o Bournemouth conseguiu grande vitória sobre o Leicester, em jogo válido pela 35ª rodada da competição. O resultado foi importante para o clube que tenta escapar do rebaixamento. O Leicester, no entanto, deixou escapar a chance de passar o Chelsea.
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O primeiro tempo foi de amplo domínio do Leicester, que chegou ao gol de Aaron Ramsdale 10 vezes. O único gol, porém, foi marcado pelo artilheiro Jamie Vardy. Aos 23 minutos, Iheanacho tabelou com Ayoze Pérez e tocou para o meio. A zaga do Bournemouth tentou afastar, mas não conseguiu, e viu o camisa 9 dos Foxes abrir o placar.
No segundo tempo, o Bournemouth conseguiu marcar duas vezes num intervalo de um minuto, primeiro com Stanislas, de pênalti, e depois com Solanke. A situação do Leicester piorou quando o zagueiro Söyüncü foi expulso. Os donos da casa aproveitaram a superioridade e marcaram mais duas vezes. Primeiro com Evans fez contra e Solanke, mais uma vez, deu números finais.
Na próxima rodada, a antepenúltima, o Bournemouth terá um desafio difícil. O clube enfrentará o Manchester City, fora de casa, na quarta-feira. O Leicester terá um desafio complicado também. Apesar de jogar em casa, o adversário será o Sheffield United, sensação da Premier League. O jogo será na quinta.

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