Leeds se aproxima de fechar contratação de meia do Bayern

O Leeds United, recém-promovido a Premier League, está próximo de anunciar mais um reforço. Trata-se do meia de 21 anos Michaël Cuisance, que joga no Bayern. Com a falta de oportunidades no clube bávaro, o frances vê a mudança com bons olhos.De acordo com o 'L'Équipe', clube e jogador já tem até termos salariais acertados - o contrato com Cuisance seria até junho de 2025. Falta acertar a transferência com o Bayern.