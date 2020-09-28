Leeds se aproxima de fechar contratação de meia do Bayern

O Leeds United, recém-promovido a Premier League, está próximo de anunciar mais um reforço. Trata-se do meia de 21 anos Michaël Cuisance, que joga no Bayern. Com a falta de oportunidades no clube bávaro, o frances vê a mudança com bons olhos.De acordo com o 'L'Équipe', clube e jogador já tem até termos salariais acertados - o contrato com Cuisance seria até junho de 2025. Falta acertar a transferência com o Bayern.
A proposta inicial do Leeds para os alemães foi de 20 milhões de euros (R$ 131 milhões, na cotação atual). O Bayern ainda não respondeu.
Cuisance chegou ao Bayern de Munique em 2019, após duas temporadas de destaque no Monchengladbach. Porém, jogou apenas 10 partidas pelo time principal na temporada de estreia - nesta, entrou em campo apenas em 17 minutos.