Lecaros treina, é relacionado e vira opção do Botafogo contra o Flamengo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá um reforço caseiro para enfrentar o Flamengo. A partida deste sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcará o retorno de Alexander Lecaros na relação de jogadores do Alvinegro.

O peruano se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo sofrida no fim de outubro, após o empate em 2 a 2 com o Ceará. Desde então, o camisa 20 iniciou tratamento - esta será a primeira vez que o atacante volta a entrar em uma relação desde o problema físico.

Lecaros deve começar a partida no banco. Ainda sem ritmo de jogo, o peruano vem realizando trabalhos sem limitação física e técnica desde a última semana, mas Eduardo Barroca, na reestreia como treinador do Botafogo, deve optar por Rhuan entre os titulares.