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futebol

Lecaros treina, é relacionado e vira opção do Botafogo contra o Flamengo

Peruano, recuperado de lesão, deve iniciar clássico diante o Rubro-Negro no banco de reservas; duelo marca a reestreia de Eduardo Barroca no Alvinegro...

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 16:14
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá um reforço caseiro para enfrentar o Flamengo. A partida deste sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcará o retorno de Alexander Lecaros na relação de jogadores do Alvinegro.
O peruano se recuperou de uma lesão ligamentar no tornozelo sofrida no fim de outubro, após o empate em 2 a 2 com o Ceará. Desde então, o camisa 20 iniciou tratamento - esta será a primeira vez que o atacante volta a entrar em uma relação desde o problema físico.
Lecaros deve começar a partida no banco. Ainda sem ritmo de jogo, o peruano vem realizando trabalhos sem limitação física e técnica desde a última semana, mas Eduardo Barroca, na reestreia como treinador do Botafogo, deve optar por Rhuan entre os titulares.
O camisa 20, portanto, será mais uma opção para o decorrer do duelo. Lecaros chega para uma partida oficial pela primeira vez em um mês.

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