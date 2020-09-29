Leandro Assumpção vê evolução do Nakhon Ratchasima na Thai League

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

Um dos maiores artilheiros da história da Liga Tailandesa com mais de 100 gols assinalados, o atacante Leandro Assumpção marcou duas vezes no empate em 3 a 3 entre a sua equipe, o Nakhon Ratchasima, e o Sukhothai em partida disputada neste domingo pela sétima rodada da Thai League. O jogador elogiou a atuação de seu time.

- Fizemos um ótimo primeiro tempo e fomos para o intervalo com boa vantagem após marcarmos três vezes e sofrermos um gol. Infelizmente acabamos levando o empate na etapa final. Após o jogo procuramos olhar pelo lado positivo. Quebramos uma sequência negativa, tivemos boa produção ofensiva e fui decisivo novamente. Estamos evoluindo - declarou.

Desde o início de 2018 no clube, Leandro tem um objetivo individual para a temporada 20/21. O ex-jogador do Flamengo deseja entrar para o top 3 dos maiores marcadores da principal competição do país. O atleta falou sobre a importância do possível feito para a sua carreira.