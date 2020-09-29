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futebol

Leandro Assumpção vê evolução do Nakhon Ratchasima na Thai League

Brasileiro marcou duas vezes no empate do seu time na Liga Tailandesa...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 22:29

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 22:29
Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador
Um dos maiores artilheiros da história da Liga Tailandesa com mais de 100 gols assinalados, o atacante Leandro Assumpção marcou duas vezes no empate em 3 a 3 entre a sua equipe, o Nakhon Ratchasima, e o Sukhothai em partida disputada neste domingo pela sétima rodada da Thai League. O jogador elogiou a atuação de seu time.
- Fizemos um ótimo primeiro tempo e fomos para o intervalo com boa vantagem após marcarmos três vezes e sofrermos um gol. Infelizmente acabamos levando o empate na etapa final. Após o jogo procuramos olhar pelo lado positivo. Quebramos uma sequência negativa, tivemos boa produção ofensiva e fui decisivo novamente. Estamos evoluindo - declarou.
Desde o início de 2018 no clube, Leandro tem um objetivo individual para a temporada 20/21. O ex-jogador do Flamengo deseja entrar para o top 3 dos maiores marcadores da principal competição do país. O atleta falou sobre a importância do possível feito para a sua carreira.
- Tenho a consciência de que já escrevi meu nome na história do futebol tailandês, mas é necessário termos sempre algo em mente a ser buscado. Estamos no começo da liga, faltam mais de 20 partidas para serem disputadas e creio que tenho chances de alcançar essa meta - definiu.

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