  • Lazio x Galatasaray: onde assistir, horário e escalações do confronto da Liga Europa
Lazio x Galatasaray: onde assistir, horário e escalações do confronto da Liga Europa

Em partida que vale a primeira colocação do Grupo E da Liga Europa, Lazio e Galatasaray enfrentam-se na Itália...
LanceNet

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 19:14

Nesta quinta-feira, a Lazio recebe o Galatasaray pela rodada final da fase de grupos da Liga Europa. As duas equipes já estão classificadas para o mata-mata da competição, e a briga da vez é pela primeira colocação do grupo em confronto que terá início às 17h (de Brasília).Veja a tabela da Liga Europa
A Lazio ocupa a segunda colocação do Grupo E da Liga Europa, e busca a primeira colocação, mesmo já estando classificada para o mata-mata da competição. Para ficar na liderança, a equipe italiana precisa vitória contra os turcos.
O time do Galatasaray já é o líder do Grupo E, e também tem a classificação para o mata-mata garantida em sua conta. Para manter a liderança do grupo no confronto desta quinta-feira contra a Lazio, a equipe turca precisa de apenas um empate.FICHA TÉCNICALAZIO x GALATASARAY - Liga Europa
Data e horário: 09/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Stadio Olimpico, em Roma (ITA)Árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)Assistentes: Juan Carlos Yuste (ESP) e Roberto Alonso Fernández (ESP)Onde assistir: Star+
LAZIO (Treinador: Maurizio Sarri)Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi e Patric; Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Basic; Pedro, Zaccagni e Muriqi.
Desfalques: Adekanye (lesionados).
GALATASARAY (Treinador: Fatih Terim)Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcão e van Aanholt; Feghouli, Antalyali, Kutlu e Akturkoglu; Mohamed e Dervisoglu.
Desfalques: Boey, Turan, Cicaldau e Bayram (lesionados).
