Lazio está muito próxima de acertar com Andreas Pereira por empréstimo

A Lazio está muito próxima de anunciar a contratação por empréstimo do belga naturalizado brasileiro Andreas Pereira, de 24 anos. O meia será cedido pelo Manchester United aos italianos por uma temporada.A informação é do conceituado jornalista Fabrizio Romano. De acordo com ele, ainda há uma cláusula opcional de compra ao fim do vínculo, no valor de 27 milhões de euros (178,3 milhões de reais).