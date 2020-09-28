AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Lazio está muito próxima de acertar com Andreas Pereira por empréstimo

Negociação com o Manchester United progrediu nesta segunda-feira e anúncio está por detalhes. Brasileiro deve chegar à Itália para fazer exames médicos ainda nesta semana...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 18:33
Crédito: AFP
A Lazio está muito próxima de anunciar a contratação por empréstimo do belga naturalizado brasileiro Andreas Pereira, de 24 anos. O meia será cedido pelo Manchester United aos italianos por uma temporada.A informação é do conceituado jornalista Fabrizio Romano. De acordo com ele, ainda há uma cláusula opcional de compra ao fim do vínculo, no valor de 27 milhões de euros (178,3 milhões de reais).
Em relação aos salários, os dois clubes dividirão os vencimentos do jogador. Espera-se que Andreas Pereira chegue em Roma para fazer os exames médicos ainda nesta semana.
Andreas Pereira perdeu espaço no Manchester United após a chegada do holandês Donny Van de Beek. Ele está desde 2012 no clube, quando era das categorias de base. Pelo time principal, o brasileiro disputou 75 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilbert Wagner Antunes Lopes foi preso nesta terça-feira (14)
Miliciano da lista dos mais procurados do ES, ‘Waguinho Batman’ é preso no RJ
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Vereadores querem fixar nova data para eleição na Câmara de Vitória
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Ibiraçu será totalmente interditado nesta quarta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados