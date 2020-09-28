Lazio está muito próxima de acertar com Andreas Pereira por empréstimo

A Lazio está muito próxima de anunciar a contratação por empréstimo do belga naturalizado brasileiro Andreas Pereira, de 24 anos. O meia será cedido pelo Manchester United aos italianos por uma temporada.A informação é do conceituado jornalista Fabrizio Romano. De acordo com ele, ainda há uma cláusula opcional de compra ao fim do vínculo, no valor de 27 milhões de euros (178,3 milhões de reais).
Em relação aos salários, os dois clubes dividirão os vencimentos do jogador. Espera-se que Andreas Pereira chegue em Roma para fazer os exames médicos ainda nesta semana.
Andreas Pereira perdeu espaço no Manchester United após a chegada do holandês Donny Van de Beek. Ele está desde 2012 no clube, quando era das categorias de base. Pelo time principal, o brasileiro disputou 75 partidas, marcou quatro gols e deu cinco assistências.