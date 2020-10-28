Lazaroni comenta decisão em continuar no Botafogo: 'Ajudar em tudo que estiver ao meu alcance'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A rotina de Bruno Lazaroni não será mais a mesma. Após a derrota para o Cuiabá, pela Copa do Brasil, ele foi avisado nesta quarta-feira que foi desligado do cargo de treinador do Botafogo.

Contudo, o filho de Sebastão Lazaroni continuará no clube. Por uma opção dada pela diretoria do Alvinegro, Bruno escolheu voltar a ser auxiliar técnico, cargo que ocupava antes de substituir Paulo Autuori na casamata. O comandante justificou a escolha.

- Gostaria de agradecer ao Botafogo por essa oportunidade de estar à frente da equipe profissional. Fica também meu agradecimento aos jogadores pela parceria durante esses jogos. Apesar de pouco tempo, foi uma experiência muito importante para a minha carreira. Sigo no clube para ajudar em tudo que estiver ao meu alcance, como sempre fiz - afirmou.