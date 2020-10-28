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Lazaroni comenta decisão em continuar no Botafogo: 'Ajudar em tudo que estiver ao meu alcance'

Treinador foi desligado após derrota para o Cuiabá, mas seguirá no clube como auxiliar...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 15:32

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 15:32

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A rotina de Bruno Lazaroni não será mais a mesma. Após a derrota para o Cuiabá, pela Copa do Brasil, ele foi avisado nesta quarta-feira que foi desligado do cargo de treinador do Botafogo.
Contudo, o filho de Sebastão Lazaroni continuará no clube. Por uma opção dada pela diretoria do Alvinegro, Bruno escolheu voltar a ser auxiliar técnico, cargo que ocupava antes de substituir Paulo Autuori na casamata. O comandante justificou a escolha.
- Gostaria de agradecer ao Botafogo por essa oportunidade de estar à frente da equipe profissional. Fica também meu agradecimento aos jogadores pela parceria durante esses jogos. Apesar de pouco tempo, foi uma experiência muito importante para a minha carreira. Sigo no clube para ajudar em tudo que estiver ao meu alcance, como sempre fiz - afirmou.
Ainda em busca de um treinador, o preparador de goleiros Flávio Tênius vai comandar o Botafogo na partida contra o Ceará, no próximo sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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