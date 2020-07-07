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Lautaro Martínez está sem multa e Inter em posição confortável

Qualquer clube que queira contratar o atacante terá que negociar diretamente com o clube italiano que pode cobrar o valor que quiser para a saída do argentino para outro time...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 15:01

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:01

Crédito: Lautaro parece cada vez mais longe do Barcelona (AFP
A cláusula no contrato de Lautaro Martínez expirou nesta terça-feira, o que impede que algum clube contrate o atacante pagando a antiga multa de 111 milhões de euros (R$ 666 milhões). Com isso, qualquer equipe interessada deve negociar diretamente com a Inter de Milão, time com o qual o argentino tem contrato até 2023.
A situação de momento abre novo cenário para o clube italiano que poderá pedir o preço que quiser pelo camisa 10. Apesar disso, não é novidade que, devido a crise financeira provocada pela pandemia da COVID-19, nenhum clube tenha tido interesse em pagar o alto valor da rescisão contratual.
A Inter de Milão quer aproveitar a confortável situação e oferecer uma renovação contratual para Lautaro Martínez em que o atleta passaria a ganhar o dobro do atual salário, mas estenderia seu vínculo até 2024, de acordo com o “Tuttosport”. A proposta pode acontecer após o término da atual temporada.

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