Lautaro Martínez está sem multa e Inter em posição confortável

A cláusula no contrato de Lautaro Martínez expirou nesta terça-feira, o que impede que algum clube contrate o atacante pagando a antiga multa de 111 milhões de euros (R$ 666 milhões). Com isso, qualquer equipe interessada deve negociar diretamente com a Inter de Milão, time com o qual o argentino tem contrato até 2023.
A situação de momento abre novo cenário para o clube italiano que poderá pedir o preço que quiser pelo camisa 10. Apesar disso, não é novidade que, devido a crise financeira provocada pela pandemia da COVID-19, nenhum clube tenha tido interesse em pagar o alto valor da rescisão contratual.
A Inter de Milão quer aproveitar a confortável situação e oferecer uma renovação contratual para Lautaro Martínez em que o atleta passaria a ganhar o dobro do atual salário, mas estenderia seu vínculo até 2024, de acordo com o “Tuttosport”. A proposta pode acontecer após o término da atual temporada.