Lautaro Martínez está sem multa e Inter em posição confortável

Crédito: Lautaro parece cada vez mais longe do Barcelona (AFP

A cláusula no contrato de Lautaro Martínez expirou nesta terça-feira, o que impede que algum clube contrate o atacante pagando a antiga multa de 111 milhões de euros (R$ 666 milhões). Com isso, qualquer equipe interessada deve negociar diretamente com a Inter de Milão, time com o qual o argentino tem contrato até 2023.

A situação de momento abre novo cenário para o clube italiano que poderá pedir o preço que quiser pelo camisa 10. Apesar disso, não é novidade que, devido a crise financeira provocada pela pandemia da COVID-19, nenhum clube tenha tido interesse em pagar o alto valor da rescisão contratual.