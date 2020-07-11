Lateral do San Lorenzo se diz perto do Palmeiras, mas com Fla de olho

O Palmeiras está próximo de contratar um lateral-direito argentino, mas com o Flamengo também de olho. A informação parte exatamente de quem diz ser o alvo da negociação: Andrés Herrera, de 21 anos, do San Lorenzo. O jogador conta que o Spartak Moscou, da Rússia, é outro clube que o procurou e crê que sua saída pode ser concluída por 4 milhões de dólares (R$ 21,4 milhões).
- Pelo que o meu representante me disse, sei que o Palmeiras é quem está mais próximo. Creio que, por 4 milhões ou 5 milhões de dólares (R$ 26,7 milhões), o San Lorenzo me deixaria ir - afirmou Andrés Herrera á rádio Sudamericana, da Argentina.