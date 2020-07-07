Lateral do Figueirense relembra importância da atenção em duelo decisivo

A competição está de volta após meses de paralisação e a equipe do Figueirense enfrenta o Juventus. A partida de ida ocorre com mando de campo da equipe de Jaraguá do Sul.
Publicado em 07 de Julho de 2020 às 18:23
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