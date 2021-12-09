Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lateral-direito Pará é mais um nome na mira do Cruzeiro para 2022

O jogador está no Santos e negocia com o time mineiro. Ele é um dos nomes pedidos por Luxemburgo para reforçar a Raposa ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 23:07

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 23:07

O Cruzeiro está com dois movimentos no mercado da bola: dispensando que não vai seguir em 2022 e indo atrás de reforços para montar um elenco forte, que seja capaz de levar o time de volta à primeira divisão, em 2023, E, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo negocia com o lateral-direito Pará, que está no Santos, mas não deve seguir no Peixe na próxima temporada. O jogador tinha contrato até o fim de 2022. O nome de Pará está na lista de reforços entregue por Vanderlei Luxemburgo à diretoria. O lateral, de 35 anos, quer contrato de dois anos com o time mineiro. A informação do interesse cruzeirense foi publicada, inicialmente pela Gazeta Esportiva, e confirmada pelo LANCE!. A posição é um dos problemas no time azul, pois o paraguaio Cáceres não sabe se ir seguir em BH. Norberto tem saída definida e não seguirá na Toca da Raposa.
Crédito: ParátemcontratocomoPeixeatéofimde2022,masnãodeveseguirnotimepaulista-(Foto:IvanStorti/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados