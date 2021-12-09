Lateral-direito Pará é mais um nome na mira do Cruzeiro para 2022

O Cruzeiro está com dois movimentos no mercado da bola: dispensando que não vai seguir em 2022 e indo atrás de reforços para montar um elenco forte, que seja capaz de levar o time de volta à primeira divisão, em 2023, E, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo negocia com o lateral-direito Pará, que está no Santos, mas não deve seguir no Peixe na próxima temporada. O jogador tinha contrato até o fim de 2022. O nome de Pará está na lista de reforços entregue por Vanderlei Luxemburgo à diretoria. O lateral, de 35 anos, quer contrato de dois anos com o time mineiro. A informação do interesse cruzeirense foi publicada, inicialmente pela Gazeta Esportiva, e confirmada pelo LANCE!. A posição é um dos problemas no time azul, pois o paraguaio Cáceres não sabe se ir seguir em BH. Norberto tem saída definida e não seguirá na Toca da Raposa.