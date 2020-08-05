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Lateral brasileiro é apresentado e pode estrear em decisão na Armênia

Após nove temporadas no futebol de Portugal, Guilherme Alemão é o novo reforço do Ararat-Armenia que disputa neste domingo a final da Supercopa do país...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 18:45

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 18:45

Crédito: Divulgação
Guilherme “Alemão” teve passagem marcante no futebol português em nove temporadas, sempre como um dos jogadores mais utilizados nas equipes pelas quais ele passou. Agora, o jogador enfrenta o desafio de se adaptar ao futebol e à cultura tão distante do país do leste europeu.
- Quando cheguei, fiquei 14 dias em quarentena com a minha namorada. Não fizemos muita coisa. Só íamos ao supermercado. Mas agora, estamos conhecendo aos poucos e pelo que vimos é espetacular. A comida é muito boa, restaurantes bons e o custo de vida não é alto. Estamos gostando muito mesmo - comenta sobre os primeiros momentos no país.
Apesar do futebol e cultura da Armênia serem desconhecidos do lado de cá, - diferentemente do futebol e da cultura portuguesa - para Alemão, defender o Ararat-Armenia é uma grande oportunidade para disputar os maiores campeonatos europeus.
- É um sonho. Primeiro iremos disputar o play-off da Champions League. Ainda não sabemos os adversários, mas por exemplo, podemos pegar o Celtic da Escócia. Isso tudo pra mim é novo e ao mesmo tempo fantástico - disse.
A chance de jogar e avançar em uma Champions League é o sonho de qualquer jogador, mas Alemão sabe que os principais objetivos do clube são as competições locais: Taça, Campeonato e Supercopa.
Alemão pode ser o titular e levantar o caneco da Supercopa armênia em seu primeiro jogo. O Ararat-Armenia enfrenta o FC Noah, neste domingo, às 12h.

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