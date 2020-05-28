LASK Linz pode perder liderança do Campeonato Austríaco e pagar multa por quebrar protocolo em treino

O LAKS Linz foi punido com a perda de 12 pontos no Campeonato Austríaco, além de receber uma multa no valor de 75 mil euros (R$ 443 mil) por quebrar os protocolos de treinamento no país. O clube realizou sessões de treinamentos coletivos ao invés de separar o plantel em pequenos grupos, como havia sido estabelecido pelas autoridades do país.
Dessa forma, o time que era líder da competição com 54 pontos pode cair para a 2ª colocação do torneio e ficar atrás do RB Salzburg, que tem 48 pontos. A diretoria vai recorrer da decisão por considerar a punição inapropriada.
A equipe austríaca também está presente na Liga Europa, mas praticamente eliminada do torneio após ter sofrido uma derrota de 5 a 0 em casa para o Manchester United na fase de oitavas de final antes da paralisação da competição.E MAIS:O futebol pós-pandemia nos mostra que jogar em casa sem torcida não faz muita diferença nas partidasRanking mostra nova lista de clubes com maiores dívidas do Brasil. Confira!Além de Robben: Veja outros medalhões do futebol europeu que poderiam reforçar times brasileirosManchester City mostra interesse em jovem uruguaio do PeñarolBayer Leverkusen tenta se recuperar na Bundesliga após goleada sofrida E MAIS: