Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • LASK Linz pode perder liderança do Campeonato Austríaco e pagar multa por quebrar protocolo em treino
futebol

LASK Linz pode perder liderança do Campeonato Austríaco e pagar multa por quebrar protocolo em treino

Clube optou por treinar coletivamente ao invés de em pequenos grupos como havia sido determinado pelo governo. RB Salzburg pode ocupar a liderança da competição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2020 às 16:50

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 16:50

Crédito: Divulgação/Lask
O LAKS Linz foi punido com a perda de 12 pontos no Campeonato Austríaco, além de receber uma multa no valor de 75 mil euros (R$ 443 mil) por quebrar os protocolos de treinamento no país. O clube realizou sessões de treinamentos coletivos ao invés de separar o plantel em pequenos grupos, como havia sido estabelecido pelas autoridades do país.
Dessa forma, o time que era líder da competição com 54 pontos pode cair para a 2ª colocação do torneio e ficar atrás do RB Salzburg, que tem 48 pontos. A diretoria vai recorrer da decisão por considerar a punição inapropriada.
A equipe austríaca também está presente na Liga Europa, mas praticamente eliminada do torneio após ter sofrido uma derrota de 5 a 0 em casa para o Manchester United na fase de oitavas de final antes da paralisação da competição.E MAIS:O futebol pós-pandemia nos mostra que jogar em casa sem torcida não faz muita diferença nas partidasRanking mostra nova lista de clubes com maiores dívidas do Brasil. Confira!Além de Robben: Veja outros medalhões do futebol europeu que poderiam reforçar times brasileirosManchester City mostra interesse em jovem uruguaio do PeñarolBayer Leverkusen tenta se recuperar na Bundesliga após goleada sofrida E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados