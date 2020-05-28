LASK Linz pode perder liderança do Campeonato Austríaco e pagar multa por quebrar protocolo em treino

Crédito: Divulgação/Lask

O LAKS Linz foi punido com a perda de 12 pontos no Campeonato Austríaco, além de receber uma multa no valor de 75 mil euros (R$ 443 mil) por quebrar os protocolos de treinamento no país. O clube realizou sessões de treinamentos coletivos ao invés de separar o plantel em pequenos grupos, como havia sido estabelecido pelas autoridades do país.

Dessa forma, o time que era líder da competição com 54 pontos pode cair para a 2ª colocação do torneio e ficar atrás do RB Salzburg, que tem 48 pontos. A diretoria vai recorrer da decisão por considerar a punição inapropriada.