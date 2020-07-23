LANCE! e especialistas debatem a MP das transmissões em webinar

Crédito: LANCE! estará presente em webinar da OAB-MG (Reprodução

O LANCE! marcará presença no Webinar que discutirá a Medida Provisória 984, assinada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, e que trata dos direitos de transmissão dos jogos, assunto que vem sendo bastante debatido nos últimos dias. O seminário online, ministrado pela Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 27, às 19h (veja abaixo como assistir).

O editor e fundador do LANCE!, Walter de Mattos, é um dos convidados para o debate. Também participam:

- Pedro Trengrouse (advogado e vice-presidente da Comissão Especial de Direito de Jogos Esportivos e Entretenimento do Conselho Federal da OAB)

- Pedro Paulo (Deputado federal, relator da PL clube-empresa e autor da emenda da Liga na MP 984)

- Sérgio Santos Rodrigues (presidente do Cruzeiro)

- Sérgio Sette Câmara (presidente do Atlético-MG)

- Paulo Bracks (diretor executivo de futebol do América-MG)

- Samy Chafic (presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB-MG)

- Paola Ferreira (vice-presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB-MG)

- Valquiria Valadão (secretária-geral adjunta da OAB-MG)

- Marcelo Jucá (secretário-geral da Comissão Direito Desportivo do Conselho Federal da OAB)

Entre os pontos centrais que serão discutidos está a emenda do deputado federal Pedro Paulo, que determina a negociação coletiva dos direitos de transmissão e a criação da liga de futebol profissional no Brasil.

A transmissão do webinar será realizada pelo canal do YouTube da OAB de Minas Gerais, e o torcedor também poderá acompanhar AO VIVO aqui no LANCE!. O evento começa às 19h na próxima segunda-feira.

Academia LANCE! ministrará webinar sobre esportes e negócios