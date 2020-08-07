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futebol

Lampard reconhece que missão é difícil, mas acredita que Chelsea pode eliminar o Bayern de Munique

Técnico do Chelsea tenta encorajar os jogadores antes de duelo contra os alemães...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 15:52

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:52

Crédito: AFP
O Chelsea precisará de um verdadeiro milagre para avançar na Liga dos Campeões da Europa. Após perder o jogo de ida das oitavas de final em casa para o Bayern de Munique por 3 a 0, o técnico Frank Lampard admitiu que a missão não será fácil, mas acredita na classificação dos Blues.
- Acredito que podemos reverter esse resultado de 3 a 0 contra o Bayern de Munique, mas teremos que dar o nosso melhor para fazer isso.O comandante londrino disse que vai encorajar seus jogadores para que não desanimem e tentem de tudo para conseguirem a classificação.
- Vou falar com os jogadores para que saibam que têm a oportunidade de mostrar, agir e acreditar que podem virar o jogo. Acredito que é um jogo único para eles fazerem algo especial e eles devem sentir que podem fazer isso.

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