La Liga planeja show para televisão na volta do futebol

A La Liga retornará no dia 11 de junho. Agora, os representantes do Campeonato Espanhol desejam transformar a reabertura da competição em um show para a televisão. Jogos todos os dias da semana, uso de recursos para substituir a torcida e novos ângulos de imagens são algumas novidades.
Em conversa com o podcast "Os Maquinistas", da Máquina do Esporte, Albert Castelló, representante da LaLiga no Brasil, contou a obsessão da La Liga com a transmissão dos jogos.
- Além dos jogadores e dos estádios bem cuidados, a produção audiovisual é um grande diferencial. Ela é o primeiro elemento que o torcedor, quando está procurando um tipo de entretenimento, vai reparar e decidir se assiste ao conteúdo - disse.
- Basicamente metade da nossa receita vem de direitos de transmissão internacional. Quem é o fã? O que fica em casa ou o que vai para o estádio? Os dois são fãs e pagam para assistir. A gente chega a mais pessoas pela TV do que no estádio, então vamos continuar a investir muito na transmissão para que a gente consiga manter os fãs e fazer crescer a base - completou.
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