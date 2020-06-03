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futebol

La Liga planeja show para televisão na volta do futebol

O site "Máquina do Esporte" conversou com Albert Castelló,
representante da LaLiga no Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 15:33

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 15:33

Crédito: Divulgação
A La Liga retornará no dia 11 de junho. Agora, os representantes do Campeonato Espanhol desejam transformar a reabertura da competição em um show para a televisão. Jogos todos os dias da semana, uso de recursos para substituir a torcida e novos ângulos de imagens são algumas novidades.
Em conversa com o podcast "Os Maquinistas", da Máquina do Esporte, Albert Castelló, representante da LaLiga no Brasil, contou a obsessão da La Liga com a transmissão dos jogos.
- Além dos jogadores e dos estádios bem cuidados, a produção audiovisual é um grande diferencial. Ela é o primeiro elemento que o torcedor, quando está procurando um tipo de entretenimento, vai reparar e decidir se assiste ao conteúdo - disse.
- Basicamente metade da nossa receita vem de direitos de transmissão internacional. Quem é o fã? O que fica em casa ou o que vai para o estádio? Os dois são fãs e pagam para assistir. A gente chega a mais pessoas pela TV do que no estádio, então vamos continuar a investir muito na transmissão para que a gente consiga manter os fãs e fazer crescer a base - completou.
E MAIS:Borussia Dortmund deve mudar treinador na próxima temporadaChelsea busca a contratação de Aubameyang, do ArsenalGiroud diz que ficou no Chelsea porque era o que Deus queriaAuxiliar do Bayer Leverkusen compara Kai Havertz a ZidaneDembélé pode ser emprestado para a Juventus na próxima temporada E MAIS:

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