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futebol

Klopp sobre especulações com Salah: 'Não podemos forçar ninguém a ficar'

Técnico do Liverpool acredita que egípcio não tenha vontade de deixar o clube, mas afirma que não tem poder de escolha pelo artilheiro do Campeonato Inglês...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 19:12

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 19:12
Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Após ver especulações na imprensa britânica sobre o futuro do atacante Mohamed Salah, o técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, disse que não pode forçar o egípcio a continuar nos Reds caso seu desejo seja sair do clube da Inglaterra.
+ Veja a tabela da Premier League- A única razão para deixar Liverpool nesse momento é o clima. Qual seria a outra? Nós somos um dos maiores clubes do mundo, pagamos bem, temos um estádio sensacional e maravilhosos torcedores. Não podemos forçar ninguém a ficar... Só queria entender porque alguém gostaria de sair daqui - disse Klopp.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
Com 13 gols, Salah é atualmente o artilheiro do Campeonato Inglês e o camisa 11 tem contrato com os Reds até junho de 2023. Neste domingo, o Liverpool entra em campo pela Premier League contra o West Bromwich, em casa.

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