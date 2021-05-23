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futebol

Klopp elogia Wijnaldum em jogo que pode ter marcado despedida do meia

Meio-campista participou da jogada do segundo gol do Liverpool anotado por Mané que garantiu a classificação dos Reds para a próxima Champions League...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 15:14
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Após a vitória e a classificação do Liverpool para a próxima edição da Champions League, o técnico Jurgen Klopp rasgou elogios a Wijnaldum. O meio-campista pode ter feito sua última partida com a camisa dos Reds diante do Crystal Palace.- Nós construímos este Liverpool nas suas costas, nos seus pulmões, cérebro e seu enorme coração. Se, e ainda é apenas se, ele for, ele sabe que nós, como seus companheiros, seremos eternamente gratos.
> Veja a tabela da Premier League
O holandês está na equipe de Anfield desde 2016 e participou de todas as conquistas recentes do time de Jurgen Klopp. Com a camisa do Liverpool, o atleta venceu uma Champions League, uma Premier League, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa.
Wijnaldum está em fim de contrato e recentemente foi especulado como possível reforço para o Bayern de Munique para a próxima temporada. Além do clube alemão, o Barcelona também tem interesse em contar com o veterano de 30 anos.

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