Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Taça Guanabara

Kleber Andrade será palco da final entre Fla e Boa Vista

Clubes e Federação chegaram a um acordo sobre palco da decisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 09:29

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 09:29

Boavista, Flamengo e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) entraram em um acordo na tarde desta terça-feira e confirmaram um acerto para que a final da Taça Guanabara seja realizada no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica. A partida acontece neste domingo, às 17 horas.
A notícia foi publicada às 21h52 desta terça-feira (13) no site da Ferj.
O último jogo do Flamengo no Estado foi pela Primeira Liga, em agosto de 2017 Crédito: Staff Images/Flamengo
O acordo foi costurado através da empresa do ex-jogador Roni, que indicou o estádio como novo local do confronto, já que as equipes não poderão utilizar o Maracanã e o Nilton Santos foi vetado pelo Botafogo após a polêmica envolvendo a comemoração de Vinicius Junior.
Regulamento permite jogo fora do Rio; confira:
Art. 44º  As partidas deverão ser disputadas nos estádios indicados pelos clubes mandantes, salvo:
I  Se o estádio não tiver sido aprovado pelos laudos técnicos exigidos pela legislação, ou pelo DCO, ou ainda vetado pela emissora detentora dos direitos de televisão no caso do interesse de transmissão de qualquer das partidas do campeonato, a partida será marcada pelo DCO para estádio legalmente aprovado, após consulta ao respectivo clube mandante;
II  As partidas dos clássicos, do campeonato deverão ser realizadas no Maracanã, no Estádio Nilton Santos ou Estádio Raulino de Oliveira, a critério do mandante e aquiescência do gestor do Estádio, de acordo com critérios a serem definidos em reunião própria, cuja ATA fará parte deste regulamento, com torcida dividida (50% para cada clube), salvo acordo entre as partes neste último caso.
Paragrafo único  Caso o clube mandante não indique em 48h novo estádio ou venha a indicar estádio não aprovado, caberá ao DCO determinar o local de realização da partida."
Art. 46º  Clássicos são as partidas realizadas entre si pelas as associações: Botafogo FR, CR Flamengo, Fluminense FC e CR Vasco da Gama.
Kleber Andrade será palco da final entre Fla e Boa Vista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados