Keno, Keno e Keno! Atacante marca três vezes, Galo vence o Grêmio e fica isolado na liderança do Brasileiro

Líder, melhor ataque do campeonato e com um futebol vistoso e consistente. Esse foi o Atlético-MG que venceu o Grêmio por 3 a 1, com três gols de Keno, segundo hat-trick seguido, com Isaque descontando para o time gaúcho, neste sábado, 26 de setembro, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não só manteve o Galo na liderança do Brasileirão, com 24 pontos, como ampliou a vantagem sobre o vice-líder, Internacional, que está com 21, tendo um jogo a mais do que a equipe mineira. A noite de futebol no mineirão teve outra exibição de gala do atacante Keno, que chegou ao sexto gol no Brasileiro, sétimo no ano, sendo o artilheiro da equipe. Jorge Sampaoli não fez invencionices na escalação do time e conseguiu uma performance segura, sem dar chance à equipe comandada por Renato Gaúcho, que continua cambaleante no campeonato, com 13 pontos, ficando em uma modesta 13ª colocação para quem era visto com favorito na briga pelo título. Além da segunda semana seguida de Keno marcando um “hat-trick”, seis gols em dois jogos, o atacante foi o responsável pelo gol 2000 do clube na história da competição, desde 1971. (Confira os gols de Keno abaixo.) Gol 2000 do Galo no Brasileirão Keno abriu o placar para o Atlético-MG em um lance que contou com a ajuda do VAR. Quarto gol em dois jogos. O tento foi o de número 2000 do time mineiro desde 1971. Dadá Maravilha marcou o primeiro gol atleticano em Brasileiros, Marques o gol 1000 e Keno se juntou aos artilheiros, entrando para a história alvinegra. Keno mais uma vez...Sexto gol no ano Depois de marcar três gols contra o Atlético-GO, o atacante Keno teve outra noite inspirada e anotou o segundo gol diante do Grêmio, se aproximando dos principais artilheiros do Brasileirão ao marcar o quinto gol no campeonato, sexto no ano. É o artilheiro da equipe mineira. O Grêmio veio a BH? A equipe de Renato Gaúcho esteve apática durante o primeiro tempo e boa parte do segundo, só reagindo quando levou o segundo gol. O treinador do tricolor poupou vários jogadores para o duelo de terça-feira, 29, contra a Universidad Católica-CHI, pela Libertadores. Apesar dos desfalques, a equipe gremista não teve força para se impor diante do Galo. Gol do Grêmio. Início da reação? Isaque marca após cobrança de escanteio e falha da defesa alvinegra. O gol foi de bola parada, mostrando a pouca inspiração gremista na noite de sábado, no Mineirão. Keno, Keno e Keno…Outro “hat-trick” A fase do atacante alvinegro está brilhante com o sexto gol em dois jogos, sétimo no ano. Foi o segundo hat-trick do jogador atleticano após deixar sua marca três vezes nas redes do Atlético-GO. Menção honrosa para a bela reposição do goleiro Everson, que fez um lançamento preciso para o atleta atleticano estufar as redes do Grêmio. E a reação do Grêmio não veio... A apatia gremista imperou na partida e nem o gol deu uma injeção de ânimo e bom futebol no time gaúcho. Sem inventar, Galo de Sampaoli foi preciso de fatal O treinador do Atlético-MG optou por um time com movimentação, sem “inventar” inversões ou mudanças bruscas de posições. Colheu um futebol sólido e sempre em busca do gol. A torcida do Galo agradece. Próximos jogos O Grêmio faz outro clássico com o Internacional no sábado, 3 de outubro, às 17h, em sua Arena. Já o Galo terá pela frente O Vasco, domingo, 4, às 20h30, no Mineirão. FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG 3 x 1 GRÊMIO Data-Horário: 26 de setembro, às 21hEstádio-Local: Mineirão- Belo Horizonte - (MG)Árbitra: Caio Max Augusto Vieira (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis(SP) e Vinicius Melo de Lima(RN)VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro(RN)Cartões amarelos: Jair(ATL). Luiz Fernando(GRE)Cartões vermelhos: Gols: Keno, aos 10’-1ºT(1-0), Keno, aos 5’-ºT(2-0), Isaque, aos 9’-2ºT(2-1), Keno, aos 20’-ºT(3-1) Atlético-MG: Everson; Guga(Bueno, aos 41’-2ºT), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair ,Nathan(Allan, aos 15’-2ºT), Alan Franco(Hyoran, aos 41’-2ºT); Savarino(Sávio, aos 46’-2ºT), Keno e Eduardo Sasha(Marrony, aos 40’-2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan(Guilherme Azevedo, aos 11’-2ºT), Robinho(Luiz Fernando, aos 26’-2ºT), Matheus Henrique, Pepê(Ferreira, aos 39’-2ºT) e Isaque(Rildo, aos 26’-2ºT). Técnico: Renato Gaúcho