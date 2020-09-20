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futebol

Keno celebra trinca de gols e diz que importante é sempre pontuar no BR

O atacante foi responsável direto pelo triunfo do Galo sobre o Atlético-GO, fora de casa, que elevou o time mineiro à liderença do campeonato...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 12:00
Crédito: Keno foi o nome da noite do Galo ao marcar três gols na vitória por 4 a 3 sobre o Atlético-GO-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O grande responsável pela virada do Atlético-MG sobre o Atlético-GO, na vitória por 4 a 3 foi o atacante Keno, que marcou três vezes em Goiânia, ajudando a colocar o Galo na liderança do Campeonato Brasileiro. Keno celebrou a performance individual e o triunfo coletivo, que colocou o Atlético na ponta do campeonato, 21 pontos, um a mais do que o Internacional, com uma partida a menos, sen do o time com melhor aproveitamento da competição, tendo 70% dos pontos ganhos. O time alvinegro está com com sete vitórias e três derrotas, sem um único empate no Brasileirão 2020. -Acho que temos que valorizar essa vitória importante. Seria um jogo muito difícil para nossa equipe. mas nos esforçamos o tempo todo, não deixamos de correr. Fico feliz pelos gols, mas estamos mais felizes pelos três pontos. Temos que pontuar sempre no Campeonato Brasileiro, um campeonato muito difícil-disse ao SporTV depois do jogo. O Galo vai tentar manter a liderança ao encarar o Grêmio, sábado, 26 de setembro, às 21h, no Mineirão.

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