Keno celebra trinca de gols e diz que importante é sempre pontuar no BR

O grande responsável pela virada do Atlético-MG sobre o Atlético-GO, na vitória por 4 a 3 foi o atacante Keno, que marcou três vezes em Goiânia, ajudando a colocar o Galo na liderança do Campeonato Brasileiro. Keno celebrou a performance individual e o triunfo coletivo, que colocou o Atlético na ponta do campeonato, 21 pontos, um a mais do que o Internacional, com uma partida a menos, sen do o time com melhor aproveitamento da competição, tendo 70% dos pontos ganhos. O time alvinegro está com com sete vitórias e três derrotas, sem um único empate no Brasileirão 2020. -Acho que temos que valorizar essa vitória importante. Seria um jogo muito difícil para nossa equipe. mas nos esforçamos o tempo todo, não deixamos de correr. Fico feliz pelos gols, mas estamos mais felizes pelos três pontos. Temos que pontuar sempre no Campeonato Brasileiro, um campeonato muito difícil-disse ao SporTV depois do jogo. O Galo vai tentar manter a liderança ao encarar o Grêmio, sábado, 26 de setembro, às 21h, no Mineirão.