Karius é anunciado pelo Union Berlin como novo goleiro da temporada

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O Union Berlin anunciou a contratação por empréstimo por uma temporada de Loris Karius, ex-goleiro do Liverpool, em suas redes sociais. O jogador de 27 anos retorna ao futebol alemão, de onde saiu em 2016 para atuar na Inglaterra. O atleta não atua com a camisa do time de Anfield desde 2018.

Após diversas falhas, contestações e a chegada de Alisson, Karius perdeu espaço na equipe de Jurgen Klopp e jogou as duas últimas temporadas com o Besiktas, da Turquia. Neste período, o alemão participou de 67 partidas e não sofreu gol em apenas 14 confrontos.