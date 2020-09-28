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futebol

Karius é anunciado pelo Union Berlin como novo goleiro da temporada

Goleiro está emprestado pelo Liverpool após dois anos emprestado ao Besiktas. Alemão ficou marcado por grandes falhas na final da Liga dos Campeões de 2017/2018...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 13:47

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 13:47
Crédito: OZAN KOSE / AFP
O Union Berlin anunciou a contratação por empréstimo por uma temporada de Loris Karius, ex-goleiro do Liverpool, em suas redes sociais. O jogador de 27 anos retorna ao futebol alemão, de onde saiu em 2016 para atuar na Inglaterra. O atleta não atua com a camisa do time de Anfield desde 2018.
Após diversas falhas, contestações e a chegada de Alisson, Karius perdeu espaço na equipe de Jurgen Klopp e jogou as duas últimas temporadas com o Besiktas, da Turquia. Neste período, o alemão participou de 67 partidas e não sofreu gol em apenas 14 confrontos.
Karius ficou marcado pela atuação desastrosa durante a final da Liga dos Campeões da temporada 2017/2018 em que o Liverpool foi derrotado pelo Real Madrid por 3 a 1. No ano seguinte, após sua saída, os Reds conquistaram o título de campeão europeu.

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