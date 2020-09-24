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futebol

Kanu comanda vestiário do Botafogo antes de classificação contra o Vasco

Zagueiro de 23 anos chamou a responsabilidade da preleção antes de a equipe comandada por Paulo Autuori entrar no gramado de São Januário...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 16:21

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 16:21
Crédito: Reprodução/BotafogoTV
O Botafogo tem um novo líder no vestiário. Foi de Kanu, zagueiro de 23 anos, a responsabilidade de fazer a preleção e encorajar os companheiros antes da partida contra o Vasco, na última quarta-feira, que deu a classificação para as oitavas de final ao Alvinegro.
Em vídeo divulgado pela BotafogoTV, canal do Glorioso no YouTube, é possível ver o zagueiro puxando a responsabilidade e puxando a corrente positiva antes da subida dos jogadores ao gramado de São Januário.- Viemos para ser protagonistas, essa é a nossa hora. Vamos juntos. Nós somos campeões, nós somos campeões, não tira isso da cabeça. Alegria, rapaziada. Queremos mais momentos como esse, cada jogo é final, cada jogo é a vida. Nós somos vencedores - gritou Kanu.
Com a saída de Joel Carli em maio, Kanu se tornou titular da equipe comandada por Paulo Autuori. Aos poucos, o zagueiro de 23 anos vai mostrando que está desenvolvendo um espírito de liderança.

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