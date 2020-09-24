Kanu comanda vestiário do Botafogo antes de classificação contra o Vasco

Crédito: Reprodução/BotafogoTV

O Botafogo tem um novo líder no vestiário. Foi de Kanu, zagueiro de 23 anos, a responsabilidade de fazer a preleção e encorajar os companheiros antes da partida contra o Vasco, na última quarta-feira, que deu a classificação para as oitavas de final ao Alvinegro.

Em vídeo divulgado pela BotafogoTV, canal do Glorioso no YouTube, é possível ver o zagueiro puxando a responsabilidade e puxando a corrente positiva antes da subida dos jogadores ao gramado de São Januário.- Viemos para ser protagonistas, essa é a nossa hora. Vamos juntos. Nós somos campeões, nós somos campeões, não tira isso da cabeça. Alegria, rapaziada. Queremos mais momentos como esse, cada jogo é final, cada jogo é a vida. Nós somos vencedores - gritou Kanu.