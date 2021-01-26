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futebol

Juventus x SPAL: onde assistir e prováveis escalações

Na busca pelo título da Coppa Italia, Juve enfrenta equipe da segunda divisão italiana pelas quartas de final da competição...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 16:19
Crédito: Reprodução/Twitter
Nesta quarta-feira, Juventus e SPAL se enfrentam pelas quartas de final da Coppa Italia. A bola rola às 16:45 (de Brasília) no Allianz Stadium, em Turim. A Juve busca, em sua casa, uma classificação contra a equipe da segunda divisão italiana. A SPAL, por sua vez, tenta um resultado favorável na partida mais complicada de sua temporada.
Veja a tabela do ItalianoA Juventus é, sem dúvidas, a equipe favorita para o confronto, até mesmo por estar brigando pela liderança do Campeonato Italiano. Seu principal jogador, Cristiano Ronaldo, está na liderança da artilheiro do torneio. A equipe treinada por Andrea Pirlo busca a classificação para afastar a ideia que a Juve ainda não engrenou sob seu comando.
- Balanço da temporada? É bastante positivo. Sem dúvida poderíamos ter pontos a mais no campeonato, mas seguimos na briga por todos os títulos e lutaremos até o fim por eles - disse Pirlo.
A SPAL, que ocupa a quinta colocação da Serie B, a segunda divisão italiana, com 33 pontos em 19 partidas, e está na busca pelo acesso ao primeiro escalão do país. Agora, contra a Juventus, a equipe enfrenta o seu adversário mais complicado da temporada.
- A SPAL vem fazendo uma ótima campanha na Copa Itália e na Serie B. É um time que gosta de buscar o jogo, usa defesa a três e por vezes três atacantes. Fizeram uma bela partida contra o Sassuolo nas oitavas, então precisamos de muita atenção para evitar um resultado ruim - comentou Pirlo.FICHA TÉCNICAJuventus x SPAL
Data e horário: 27/01/2021, às 16:45h (de Brasília).Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA).Onde assistir: DAZN
JUVENTUS (Treinador: Andrea Pirlo)Buffon; Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot e Bernardeschi; Kulusevski e Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Alex Sandro, Dybala, Chiesa e Bentancur (lesionados).
SPAL (Treinador: Pasquale Marino)Berisha; Tomovic, Vicari e Ranieri; Strefezza, Missiroli, Esposito, Valoti e Sala; Poloschi e Floccari.

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