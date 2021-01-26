Juventus x SPAL: onde assistir e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, Juventus e SPAL se enfrentam pelas quartas de final da Coppa Italia. A bola rola às 16:45 (de Brasília) no Allianz Stadium, em Turim. A Juve busca, em sua casa, uma classificação contra a equipe da segunda divisão italiana. A SPAL, por sua vez, tenta um resultado favorável na partida mais complicada de sua temporada.
Veja a tabela do ItalianoA Juventus é, sem dúvidas, a equipe favorita para o confronto, até mesmo por estar brigando pela liderança do Campeonato Italiano. Seu principal jogador, Cristiano Ronaldo, está na liderança da artilheiro do torneio. A equipe treinada por Andrea Pirlo busca a classificação para afastar a ideia que a Juve ainda não engrenou sob seu comando.
- Balanço da temporada? É bastante positivo. Sem dúvida poderíamos ter pontos a mais no campeonato, mas seguimos na briga por todos os títulos e lutaremos até o fim por eles - disse Pirlo.
A SPAL, que ocupa a quinta colocação da Serie B, a segunda divisão italiana, com 33 pontos em 19 partidas, e está na busca pelo acesso ao primeiro escalão do país. Agora, contra a Juventus, a equipe enfrenta o seu adversário mais complicado da temporada.
- A SPAL vem fazendo uma ótima campanha na Copa Itália e na Serie B. É um time que gosta de buscar o jogo, usa defesa a três e por vezes três atacantes. Fizeram uma bela partida contra o Sassuolo nas oitavas, então precisamos de muita atenção para evitar um resultado ruim - comentou Pirlo.FICHA TÉCNICAJuventus x SPAL
Data e horário: 27/01/2021, às 16:45h (de Brasília).Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA).Onde assistir: DAZN
JUVENTUS (Treinador: Andrea Pirlo)Buffon; Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot e Bernardeschi; Kulusevski e Cristiano Ronaldo.
Desfalques: Alex Sandro, Dybala, Chiesa e Bentancur (lesionados).
SPAL (Treinador: Pasquale Marino)Berisha; Tomovic, Vicari e Ranieri; Strefezza, Missiroli, Esposito, Valoti e Sala; Poloschi e Floccari.