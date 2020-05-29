Juventus propõe troca de Pjanic por Jorginho, do Chelsea

Após Arthur recusar sair do Barcelona e assinar com a Juventus, o clube italiano planeja contratar o meio-campista Jorginho, do Chelsea, e usará Pjanic como moeda de troca. O jogador interessa ao técnico Maurizio Sarri, de 61 anos, já que nas três temporadas em que dirigiu o Napoli, foi uma peça importante no esquema do comandante.
De acordo com 'Calciomercato', outros nomes podem ser envolvidos nesta negociação e a Velha Senhora também está interessada em Emerson Palmieri , também dos Blues. Nomes como Bernardeschi, Douglas Costa, Alex Sandro e Rabiot podem ser usados como moeda de troca.
Diante da crise financeira imposta pela pandemia global do novo coronavírus, a Juventus é mais uma das grandes equipes da Europa que pretendem trocar jogadores na próxima janela de transferência como forma de aliviar as finanças neste momento. Resta saber se Pjanic irá aceitar uma transferência para a Inglaterra, pois o bósnio já declarou que deseja jogar pelo Barcelona.