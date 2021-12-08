Juventus pode negociar Arthur com o Bayern de Munique em troca por lateral

Com pouco espaço no elenco da Juventus, o meio-campista Arthur Melo pode deixar a Velha Senhora em janeiro. De acordo com informações da imprensa alemã, o time italiano negocia com o Bayern de Munique, que estuda a contratação do atleta de 25 anos.Segundo o jornal "Abendzeitung", as diretorias dos dois clubes conversam por uma troca, onde o brasileiro iria para a Baviera e o lateral-direito Benjamin Pavard faria o caminho inverso. Uma vez que ambos não são protagonistas de seus times atualmente, o negócio é visto como benéfico para os dois lados.
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Contratado pela Juventus na temporada passada, Arthur tem contrato com a Biaconeri até junho de 2025, mas por conta de problemas físicos entrou em campo somente 39 desde que desembarcou em Turim. Na atual temporada, foram sete partidas, sendo apenas uma como titular.
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