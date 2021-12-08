Juventus pode negociar Arthur com o Bayern de Munique em troca por lateral

Com pouco espaço no elenco da Juventus, o meio-campista Arthur Melo pode deixar a Velha Senhora em janeiro. De acordo com informações da imprensa alemã, o time italiano negocia com o Bayern de Munique, que estuda a contratação do atleta de 25 anos.Segundo o jornal "Abendzeitung", as diretorias dos dois clubes conversam por uma troca, onde o brasileiro iria para a Baviera e o lateral-direito Benjamin Pavard faria o caminho inverso. Uma vez que ambos não são protagonistas de seus times atualmente, o negócio é visto como benéfico para os dois lados.