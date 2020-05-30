Juventus mostra interesse em contratar o meia Philippe Coutinho

Depois de ver Arthur recusar a proposta para se transferir à Juventus, o clube italiano pode tentar a contratação de outro jogador que pertence ao Barcelona. De acordo com o site "Calciomercato", a Velha Senhora tem interesse no meia Philippe Coutinho, que está por empréstimo no Bayern de Munique.
O brasileiro não continuará na Alemanha, já que o Bayern não exercerá sua opção de compra, e o Barcelona vê com bons olhos a saída do jogador da Seleção Brasileira, especialmente para fazer caixa e poder ter recursos para utilizar no mercado de transfêrencias.
O Bayern tem a opção de compra do jogador por 120 milhões de euros (R$ 723 milhões), estabelecidos no momento da negociação por empréstimo. No entanto, diante da pandemia de coronavírus, é inimaginável que qualquer time chegue perto deste valor por conta da crise causada pela doença.
Além do interesse da Juventus, a Inglaterra pode ser um destino a ser analisado pelo jogador. Clubes como Arsenal, Chelsea, Manchester United e Newcastle também monitoram a situação do atleta.E MAIS:Presidente do Lyon quer assembleia para pedir volta da Ligue 1Setién diz que cinco substituições não é uma boa para o BarcelonaNeto pede Renato Gaúcho na Seleção e critica Tite: 'Está passando vergonha'Futebol na Suíça será retomado no dia 19 de junho E MAIS: