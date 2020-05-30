Juventus mostra interesse em contratar o meia Philippe Coutinho

Crédito: Christof Stache/AFP

Depois de ver Arthur recusar a proposta para se transferir à Juventus, o clube italiano pode tentar a contratação de outro jogador que pertence ao Barcelona. De acordo com o site "Calciomercato", a Velha Senhora tem interesse no meia Philippe Coutinho, que está por empréstimo no Bayern de Munique.

O brasileiro não continuará na Alemanha, já que o Bayern não exercerá sua opção de compra, e o Barcelona vê com bons olhos a saída do jogador da Seleção Brasileira, especialmente para fazer caixa e poder ter recursos para utilizar no mercado de transfêrencias.

O Bayern tem a opção de compra do jogador por 120 milhões de euros (R$ 723 milhões), estabelecidos no momento da negociação por empréstimo. No entanto, diante da pandemia de coronavírus, é inimaginável que qualquer time chegue perto deste valor por conta da crise causada pela doença.