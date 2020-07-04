Juventus goleia em clássico de Turim e segue em busca do título do Italiano

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

A Juventus venceu o clássico de Turim contra o Torino por 4 a 1 com gols de Dybala, Cuadrado, Cristiano Ronaldo e um gol contra e segue em busca de mais um título do Campeonato Italiano. A Velha Senhora soma 75 pontos e abre mais diferença para a Inter de Milão, que joga neste domingo. Enquanto isso, o rival busca somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

INÍCIO ARRASADORA Juventus começou com tudo contra o Torino e abriu o placar logo aos dois minutos após Dybala receber passe de Cuadrado dentro da área cortar o defensor e finalizar para o fundo das redes. Aos 29 minutos, foi a vez do colombiano ampliar o marcador após rápido contra ataque armado por Cristiano Ronaldo, que saiu do campo de defesa para o ataque, achou o camisa 16 que chutou cruzado.

APESAR DA PRESSÃOA Velha Senhora pressionou durante toda a primeira etapa e teve grandes chances com Bentancur, de cabeça, com Cristiano Ronaldo e Danilo finalizando para defesas de Sirigu, mas no final dos primeiros 45 minutos, Belotti descontou de pênalti para o Torino em marcação com auxílio do VAR.