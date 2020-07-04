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Juventus goleia em clássico de Turim e segue em busca do título do Italiano

Equipe deu mais um show coletivo e segue sem perder desde o retorno da competição. Velha Senhora abre vantagem sobre a Inter de Milão e soma 75 pontos...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 17:30

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:30

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus venceu o clássico de Turim contra o Torino por 4 a 1 com gols de Dybala, Cuadrado, Cristiano Ronaldo e um gol contra e segue em busca de mais um título do Campeonato Italiano. A Velha Senhora soma 75 pontos e abre mais diferença para a Inter de Milão, que joga neste domingo. Enquanto isso, o rival busca somar pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.
INÍCIO ARRASADORA Juventus começou com tudo contra o Torino e abriu o placar logo aos dois minutos após Dybala receber passe de Cuadrado dentro da área cortar o defensor e finalizar para o fundo das redes. Aos 29 minutos, foi a vez do colombiano ampliar o marcador após rápido contra ataque armado por Cristiano Ronaldo, que saiu do campo de defesa para o ataque, achou o camisa 16 que chutou cruzado.
APESAR DA PRESSÃOA Velha Senhora pressionou durante toda a primeira etapa e teve grandes chances com Bentancur, de cabeça, com Cristiano Ronaldo e Danilo finalizando para defesas de Sirigu, mas no final dos primeiros 45 minutos, Belotti descontou de pênalti para o Torino em marcação com auxílio do VAR.
SEMPRE ELEA segunda etapa começou com os visitantes pressionando e, logo aos cinco minutos, a equipe fez uma finalização em que Buffon foi obrigado a fazer uma grande defesa para impedir o empate. Aos 16, Cristiano Ronaldo aproveitou uma cobrança de falta para marcar um lindo gol e dar tranquilidade ao líder do campeonato. No final da partida, os mandantes fecharam o placar após cruzamento de Douglas Costa, com Djidji completando para a rede.

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