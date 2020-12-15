Juventus e Inter de Milão sondam situação de João Félix

João Félix já atrai interessados em seu futebol. De acordo com a "Calciomercato", o atacante português foi sondado por Juventus e Inter de Milão, que estudam oferecer jogadores em troca do atleta.
Os dois clubes perguntaram se o Atlético de Madrid estaria disposto a trocar o português por algum outro jogador, uma vez que a pandemia não possibilita os clubes de fazerem grandes investimentos. A Juventus está disponível para incluir Paulo Dybala no negócio, enquanto a Inter de Milão acena com Lautaro Martínez.Em grande fase na atual temporada, João Félix atuou em 17 partidas pela camisa do Atlético de Madrid, marcou oito gols e deu três assistências.