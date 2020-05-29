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futebol

Juventus desiste da contratação do volante Arthur, do Barcelona

Direção da Velha Senhora queria envolver Pjanic na negociação, mas brasileiro foi irredutível e recusou qualquer proposta que o retirasse a equipe catalã...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 12:56

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 12:56

Crédito: AFP
Durante a pandemia, a Juventus tentou negociar com o voltante Arthur, do Barcelona, e até envolver o meia Pjanic na negociação. Contudo, o brasileiro recusou sair do time catalão e alegou que seu ciclo na Espanha ainda não se encerrou. Sendo assim, o jogador seguirá sob comando do técnico Quique Setién na próxima temporada.
A direção da Velha Senhora chegou a pedir para que o Barcelona convencesse o brasileiro a aceitar se transferir para a Itália, porém ele não hesitou e recusou qualquer proposta que o retirasse do Camp Nou. Já o bósnio, expressou o desejo de vestir a camisa do time catalão na temporada 2020/21.
Desse modo, o time italiano sabe que não contará com o bósnio, já que ele deseja sair do clube e também não contratará Arthur. Assim, o clube tem novos alvos e usará Pjanic como moeda de troca. Trata-se de: Jorginho, do Chelsea, e Leandro Paredes, do Paris Saint-Germain.
Ambos os meio-campistas interessam ao técnico Maurizio Sarri, de 61 anos, mas o brasileiro dos Blues é a primeira opção. Nas três temporadas em que dirigiu o Napoli, Jorginho foi uma peça importante no esquema do comandante.
O Barcelona, por sua vez, tem estudado uma maneira para contratar o meia Pjanic em meio à crise financeira imposta pela pandemia global do novo coronavírus. Uma das opções é a troca de jogadores e o clube pode incluir Semedo, Arturo Vidal, Todibo ou Dembélé no negócio. E MAIS:Presidente do Brescia admite: 'Assinar com Balotelli foi um erro'Valencia vê zagueiro argentino em rota de saída e coloca outro na miraDe Bruyne impõe condição para renovar com o Manchester CityArsenal à procura de um substituto para Aubameyang, diz jornalDe olho no mercado, Everton quer Wendel, do Sporting, diz jornal E MAIS:

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