Juventus desiste da contratação do volante Arthur, do Barcelona

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Durante a pandemia, a Juventus tentou negociar com o voltante Arthur, do Barcelona, e até envolver o meia Pjanic na negociação. Contudo, o brasileiro recusou sair do time catalão e alegou que seu ciclo na Espanha ainda não se encerrou. Sendo assim, o jogador seguirá sob comando do técnico Quique Setién na próxima temporada.

A direção da Velha Senhora chegou a pedir para que o Barcelona convencesse o brasileiro a aceitar se transferir para a Itália, porém ele não hesitou e recusou qualquer proposta que o retirasse do Camp Nou. Já o bósnio, expressou o desejo de vestir a camisa do time catalão na temporada 2020/21.

Desse modo, o time italiano sabe que não contará com o bósnio, já que ele deseja sair do clube e também não contratará Arthur. Assim, o clube tem novos alvos e usará Pjanic como moeda de troca. Trata-se de: Jorginho, do Chelsea, e Leandro Paredes, do Paris Saint-Germain.

Ambos os meio-campistas interessam ao técnico Maurizio Sarri, de 61 anos, mas o brasileiro dos Blues é a primeira opção. Nas três temporadas em que dirigiu o Napoli, Jorginho foi uma peça importante no esquema do comandante.