Juventus cogita troca entre Paulo Dybala por Paul Pogba nesta janela

A Juventus não desistiu do sonhado retorno de Paul Pogba e pode envolver Paulo Dybala em negociação com o Manchester United para contratar o meio-campista francês, de acordo com o “Tuttosport”. O técnico Pirlo discutiu com dirigentes na última quinta-feira sobre possíveis reforços e saídas para a próxima temporada.

O argentino é uma boa moeda de troca por ser valorizado no mercado e ter apenas 26 anos, mas o novo treinador quer um atacante mais clássico e Dybala não se encaixa nos critérios. Com isso, o camisa 10 poderia ajudar no convencimento dos Red Devils e juntar novamente Pirlo e Pogba, sendo o italiano na nova função.A dupla atuou junto entre 2012 e 2015, antes de Pirlo sair para o futebol dos Estados Unidos, mas puderam ganhar três títulos do Campeonato Italiano. Pogba também já foi alvo de polêmicas ao longo da temporada, em que manifestava seu interesse em deixar o Manchester United. No entanto, a boa reta final de época pode mudar todas as condições.