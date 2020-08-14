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futebol

Juventus cogita troca entre Paulo Dybala por Paul Pogba nesta janela

Atacante argentino não parece se encaixar no perfil de jogador que o técnico Andrea Pirlo quer no elenco. Meio-campista francês é desejo de dirigentes desde o início do ano...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 10:20

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 10:20

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
A Juventus não desistiu do sonhado retorno de Paul Pogba e pode envolver Paulo Dybala em negociação com o Manchester United para contratar o meio-campista francês, de acordo com o “Tuttosport”. O técnico Pirlo discutiu com dirigentes na última quinta-feira sobre possíveis reforços e saídas para a próxima temporada.
O argentino é uma boa moeda de troca por ser valorizado no mercado e ter apenas 26 anos, mas o novo treinador quer um atacante mais clássico e Dybala não se encaixa nos critérios. Com isso, o camisa 10 poderia ajudar no convencimento dos Red Devils e juntar novamente Pirlo e Pogba, sendo o italiano na nova função.A dupla atuou junto entre 2012 e 2015, antes de Pirlo sair para o futebol dos Estados Unidos, mas puderam ganhar três títulos do Campeonato Italiano. Pogba também já foi alvo de polêmicas ao longo da temporada, em que manifestava seu interesse em deixar o Manchester United. No entanto, a boa reta final de época pode mudar todas as condições.

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