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Juventude visita o Sampaio Corrêa de olho na segunda vitória na Série B

Bolívia e Jaconero medem forças nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Castelão...
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Publicado em 

10 ago 2020 às 19:23

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 19:23

Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense
Na noite desta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), Sampaio Corrêa e Juventude abrem a 2ª rodada da Série B, no estádio Castelão, no Maranhão.Como chegam
Na rodada de estreia o Sampaio decepcionou. Fora de casa, o time do Maranhão foi superado pelo Vitória e precisa da recuperação para começar a somar pontos no torneio.
Devido ao pouco tempo de recuperação entre os jogos, a tendência é que o técnico Léo Conté mantenha a mesma escalação, mas exige uma mudança de postura do time.
Do outro lado o clima é de pura empolgação. Se no Gauchão o Juventude decepcionou, na Série B o primeiro teste foi positivo, já que o time derrotou o CRB.
Uma das armas dos gaúchos é o meio-campo Renato Cajá, que deu assistência e marcou um gol no debute da equipe no fim de semana.
Prováveis:
Sampaio Corrêa: Gustavo; Joazi, Daniel Felipe, Paulo Sérgio e João Victor; André Luiz, Eloir, Diego Tavares e Daniel Penha; Roney e Jackson.
Juventude: Marcelo Carné; Luis Ricardo, Augusto, Reynaldo e Hélder; Gabriel Bispo, Wallace Tarta, Marciel e Renato Cajá; Breno Lopes e Dalberto.

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