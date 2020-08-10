Juventude visita o Sampaio Corrêa de olho na segunda vitória na Série B

Crédito: (Reprodução Twitter/Fluminense

Na noite desta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), Sampaio Corrêa e Juventude abrem a 2ª rodada da Série B, no estádio Castelão, no Maranhão.Como chegam

Na rodada de estreia o Sampaio decepcionou. Fora de casa, o time do Maranhão foi superado pelo Vitória e precisa da recuperação para começar a somar pontos no torneio.

Devido ao pouco tempo de recuperação entre os jogos, a tendência é que o técnico Léo Conté mantenha a mesma escalação, mas exige uma mudança de postura do time.

Do outro lado o clima é de pura empolgação. Se no Gauchão o Juventude decepcionou, na Série B o primeiro teste foi positivo, já que o time derrotou o CRB.

Uma das armas dos gaúchos é o meio-campo Renato Cajá, que deu assistência e marcou um gol no debute da equipe no fim de semana.

Prováveis:

Sampaio Corrêa: Gustavo; Joazi, Daniel Felipe, Paulo Sérgio e João Victor; André Luiz, Eloir, Diego Tavares e Daniel Penha; Roney e Jackson.