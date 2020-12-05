Juventude e Chapecoense ficam no empate em Caxias do Sul

Crédito: Twitter Juventude

Pela 26ª rodada da Série B, em partida realizada no Alfredo Jaconi, o confronto entre Juventude e Chapecoense, respectivamente, melhor ataque e melhor defesa, acabou empatado pelo placar de 1 a 1. Com o ponto somado, os catarinenses permanecem na liderança da competição com 51 pontos. Os gaúchos agora estão em terceiro lugar com 42 pontos ganhos.Na próxima rodada, o Juventude recebe o Oeste, no Alfredo Jaconi. A Chapecoense enfrenta o Avaí, na Ressacada. Ambas as partidas serão disputadas no dia 08 de dezembro.

O jogo

Apesar da grande intensidade demonstrada por Juventude e Chapecoense no início da partida, a primeira etapa foi marcada por poucas chances claras criadas.

Das oportunidades de gol, a que levou mais perigo surgiu logo no início do jogo. Matheuzinho bateu para o gol, a bola bateu na defesa da Chape e sobrou para Capixaba. Ele bateu, mas Joílson estava lá para salvar os catarinenses.

Na volta do intervalo, o Juventude foi para cima com tudo e fez valer sua posição de melhor ataque da Série B. Renato Cajá cruzou, Gustavo Bochecha dominou e bateu colocado para marcar um golaço: 1 a 0 para os gaúchos.

Líder do Campeonato, a Chapecoense tratou de ir para cima do Juventude em busca do empate. Os chutes de fora da área eram a grande aposta dos catarinenses para conquistarem o empate, mas Mike parou em Marcelo Carné e o arremate de Anselmo Ramon acabou indo para fora.

Os treinadores mexeram nas equipes, mas o panorama não mudou: o Juventude continuou se segurando na defesa, enquanto a Chape permaneceu pressionando em busca da igualdade no marcador.