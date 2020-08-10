Justiça anula decisões da Junta sobre lista de votantes e nomeia Mussa como responsável para o tema

Há quase um mês, a Junta Deliberativa do Vasco confirmou a decisão de mudar o quadro de sócios com direito a voto no clube: reinseriu membros de categorias que não haviam se recadastrado em 2018 e excluiu outros que estavam anistiados desde o mesmo ano. Pois nesta segunda-feira, a Justiça decidiu anular as decisões da Junta sobre a lista de votantes. Tal poder passou, agora, para o presidente da Assembleia Geral, Faues Mussa. A informação foi publicada primeiramente pelos sites "Esporte News Mundo" e pelo "Uol", e confirmada pelo LANCE!.A decisão foi da juíza Camila Prado, que se amparou em diferentes artigos do Código Civil para fundamentar a decisão e limitar as decisões do órgão. O artigo 58, por exemplo, resume: "Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto".