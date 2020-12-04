Jurgen Klopp rebate Neville sobre tema das cinco substituições

Crédito: Jurgen Klopp é favorável a adoção de cinco substituições no Campeonato Inglês (AFP

O técnico Jurgen Klopp rebateu as críticas feitas por Gary Neville por conta do tema das cinco substituições no Campeonato Inglês. Segundo o ex-lateral inglês, o alemão quer tirar proveito da realização de mais alterações por ter um elenco com mais atletas de alto nível, mas o comandante do Liverpool negou e afirmou que pensa na saúde dos jogadores.

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- Eu ouvi o que Gary Neville disse. O que quer que ele pense, talvez seja algo que ele faria, como ele lidaria com uma situação dessas, mas ele não pode pensar que sou como ele porque não sou. Falo de todos os jogadores e não apenas os do Liverpool. É sobre gerenciamento de carga e não para ter vantagem, mas sim para lidar com o problema que esta situação da Covid é para o futebol. Não se trata de vantagem.