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futebol

Jurgen Klopp rebate Neville sobre tema das cinco substituições

Ex-lateral inglês afirma que técnico alemão quer tirar proveito técnico de mais alterações, enquanto comandante do Liverpool diz que tema tem a ver com saúde dos atletas...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 10:59

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 10:59

Crédito: Jurgen Klopp é favorável a adoção de cinco substituições no Campeonato Inglês (AFP
O técnico Jurgen Klopp rebateu as críticas feitas por Gary Neville por conta do tema das cinco substituições no Campeonato Inglês. Segundo o ex-lateral inglês, o alemão quer tirar proveito da realização de mais alterações por ter um elenco com mais atletas de alto nível, mas o comandante do Liverpool negou e afirmou que pensa na saúde dos jogadores.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
- Eu ouvi o que Gary Neville disse. O que quer que ele pense, talvez seja algo que ele faria, como ele lidaria com uma situação dessas, mas ele não pode pensar que sou como ele porque não sou. Falo de todos os jogadores e não apenas os do Liverpool. É sobre gerenciamento de carga e não para ter vantagem, mas sim para lidar com o problema que esta situação da Covid é para o futebol. Não se trata de vantagem.
Klopp não é o único a clamar por mais substituições, mas o alemão também tem o apoio de Pep Guardiola. A Premier League permitiu cinco alterações no período de retorno do futebol após meses de paralisação, mas proibiu a regra para a nova temporada. Apesar disso, outros países europeus continuam utilizando o modelo de cinco trocas.

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