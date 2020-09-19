Junta de recursos do Vasco torna inelegível Campello, que contesta

Crédito: Alexandre Campello foi eleito em eleição indireta e busca segundo mandato (Reprodução

A política do Vasco tem um novo capítulo. O atual presidente do clube e candidato na eleição de novembro, Alexandre Campello, foi considerado inelegível pela Junta de Recursos do clube. O órgão terminou a análise dos pedidos na última sexta-feira, o mandatário foi informado e criticou publicamente a decisão.O pedido de impugnação de Campello foi feito no fim da semana passada, por Elói Ferreira, primeiro vice-presidente do clube, mas, hoje, oposição ao representante maior do clube. Na argumentação, ele cita a reprovação das contas do clube de 2018 e um possível inadimplência enquanto sócio.

A Junta de Recursos do Vasco é formada pelos três membros do Conselho Fiscal (Edmilson Valentim, Otto de Carvalho e Rafael Landa) mais o presidente da Assembleia Geral (Faues Mussa). Por meio de sua conta pessoal no Twitter, Alexandre Campello viu influência do grupo político Identidade Vasco na decisão de impugná-lo.

Confira o texto da sequência de tuítes:

"Identidade Vasco não perde uma chance de ser Identidade Vasco. Acabo de tomar conhecimento de que a Junta de Recursos impugnou meu nome na lista de elegíveis. Mais uma manobra política covarde do Sr. Roberto Monteiro que certamente será derrubada no foro competente.

Entendo o medo dessa gente de me enfrentar nas urnas. O Vasco que eles querem não é o Vasco dos últimos três anos.

Apenas para informar devidamente o torcedor vascaíno: o Sr. Eloi Ferreira entrou com pedido de impugnação com duas justificativas: a primeira de que as minhas mensalidades de dezembro e o 13º de 2019 não estariam pagas. Eles sabem que é mentira.