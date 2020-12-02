Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Julio Casares define Harry Massis Jr. como seu vice-presidente

Massis, hoje com 75 anos, será o vice-presidente do Tricolor pela chapa 'Juntos pelo São Paulo' caso Casares seja eleito, em pleito que será realizado no dia doze de dezembro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 15:59

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 15:59

Crédito: Divulgação
O candidato à presidência do São Paulo, Julio Casares, definiu o seu vice-presidente pela chapa 'Juntos pelo São Paulo'. O cargo será ocupado por Harry Massis Jr., conselheiro vitalício do clube. Massis, hoje com 75 anos, ingressou como sócio do São Paulo em abril de 1964.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Ao longo de sua trajetória no clube, ele ocupou algumas funções diretivas. Entre 2001 e 2002, por exemplo, foi diretor adjunto de futebol e acompanhou de perto o surgimento de Kaká, campeão do Rio-São Paulo de 2001. Nos títulos mundiais de 1992 e 1993, como diretor adjunto administrativo, integrou a delegação que foi ao Japão sob o comando do então presidente José Eduardo Mesquita Pimenta.Massis é empresário há 50 anos, com sucesso no ramo de garagens e estacionamentos e também no setor hoteleiro, com o Hotel Massis.
A candidatura à vice-presidência é diretamente ligada à da presidência, o que significa que os votos a Julio Casares serão, também, em Harry Massis Jr. Se eleitos, os dois também acumulam os cargos de presidente e vice do Conselho de Administração do São Paulo.
A eleição será no dia 12 de dezembro, das 10h30 às 16h, e envolverá 251 conselheiros: os 100 eleitos na Assembleia Geral do último dia 28, dos quais 74 são da chapa de Julio Casares, e os atuais 151 vitalícios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados