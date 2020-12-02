Julio Casares define Harry Massis Jr. como seu vice-presidente

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O candidato à presidência do São Paulo, Julio Casares, definiu o seu vice-presidente pela chapa 'Juntos pelo São Paulo'. O cargo será ocupado por Harry Massis Jr., conselheiro vitalício do clube. Massis, hoje com 75 anos, ingressou como sócio do São Paulo em abril de 1964.

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Ao longo de sua trajetória no clube, ele ocupou algumas funções diretivas. Entre 2001 e 2002, por exemplo, foi diretor adjunto de futebol e acompanhou de perto o surgimento de Kaká, campeão do Rio-São Paulo de 2001. Nos títulos mundiais de 1992 e 1993, como diretor adjunto administrativo, integrou a delegação que foi ao Japão sob o comando do então presidente José Eduardo Mesquita Pimenta.Massis é empresário há 50 anos, com sucesso no ramo de garagens e estacionamentos e também no setor hoteleiro, com o Hotel Massis.

A candidatura à vice-presidência é diretamente ligada à da presidência, o que significa que os votos a Julio Casares serão, também, em Harry Massis Jr. Se eleitos, os dois também acumulam os cargos de presidente e vice do Conselho de Administração do São Paulo.