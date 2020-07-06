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Juan Mata é alvo de interesse do Fenerbahce, segundo portal

Meio-campista tem contrato com o Manchester United até 2021, mas tem sido pouco aproveitado desde a chegada de Bruno Fernandes e retorno de Paul Pogba...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 15:36

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 15:36

Crédito: Paul Ellis / AFP
Após seis temporadas com o Manchester United, o meio-campista Juan Mata pode se despedir do clube ao final desta temporada. De acordo com o portal “Sansursuz Futbal”, da Turquia, o espanhol pode jogar no Fenerbahce na próxima época. Dentro do projeto de reestruturação de Solskjaer, o veterano de 32 anos não deve ser prioridade no elenco.
Desde a contratação de Bruno Fernandes, o ex-Chelsea só apareceu em duas partidas como titular pelos Red Devils no Campeonato Inglês, além de ter jogado na Copa da Inglaterra, contra o Norwich. Os minutos em campo foram reduzidos desde a chegada do português e com a recuperação da lesão de Pogba, que o afastou de grande parte das competições.
O espanhol possui contrato com os ingleses até 2021 e o clube tem a opção de estender o vínculo até 2022. Com isso, o clube turco terá que pagar o valor ao Manchester United para contar com o meia na próxima temporada. De acordo com o “Transfermarkt”, o valor de mercado do atleta é de 9,5 milhões de euros (R$ 60 milhões).

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