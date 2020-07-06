Juan Mata é alvo de interesse do Fenerbahce, segundo portal

Crédito: Paul Ellis / AFP

Após seis temporadas com o Manchester United, o meio-campista Juan Mata pode se despedir do clube ao final desta temporada. De acordo com o portal “Sansursuz Futbal”, da Turquia, o espanhol pode jogar no Fenerbahce na próxima época. Dentro do projeto de reestruturação de Solskjaer, o veterano de 32 anos não deve ser prioridade no elenco.

Desde a contratação de Bruno Fernandes, o ex-Chelsea só apareceu em duas partidas como titular pelos Red Devils no Campeonato Inglês, além de ter jogado na Copa da Inglaterra, contra o Norwich. Os minutos em campo foram reduzidos desde a chegada do português e com a recuperação da lesão de Pogba, que o afastou de grande parte das competições.