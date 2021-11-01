José Welison afirma que o Sport vai com tudo na reta final do Brasileirão e fugir do rebaixamento

Um dos destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, quer a evolução da equipe na reta final de 2021. Segundo o atleta, a meta é fazer uma boa série de jogos nas próximas partidas.- Estamos lutando para que a equipe faça uma boa sequência nesta reta final de temporada. Vamos lutar muito para que as coisas saiam como estamos planejando e para que o grupo possa encerrar o ano com triunfos - afirmou.