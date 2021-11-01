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José Welison afirma que o Sport vai com tudo na reta final do Brasileirão e fugir do rebaixamento

Volante do Leão comentou que tem lutado no dia a dia para recuperar os pontos na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:58

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:58

Crédito: Divulgação / Sport
Um dos destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, quer a evolução da equipe na reta final de 2021. Segundo o atleta, a meta é fazer uma boa série de jogos nas próximas partidas.- Estamos lutando para que a equipe faça uma boa sequência nesta reta final de temporada. Vamos lutar muito para que as coisas saiam como estamos planejando e para que o grupo possa encerrar o ano com triunfos - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é crescer ainda mais no clube.- Tenho trabalhado muito no dia a dia para continuar crescendo com a camisa do clube. Estou focado e muito motivado para isso - completou o volante.

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