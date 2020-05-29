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Jornal ironiza fim do Campeonato Francês com outras ligas voltando na Europa: 'Somos idiotas?'

Capa do jornal "L'Équipe" mostrou indignação com decisão do governo francês em cancelar o Campeonato Francês de forma precipitada. Principais ligas europeias estão voltando...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 17:42

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 17:42

Crédito: Reprodução
O anúncio das voltas dos Campeonatos Italiano e Inglês, que aconteceram ontem, provocou uma espécie de revolta na França, já que o campeonato local foi encerrado por determinação do governo federal. A capa do jornal "L'Équipe" desta sexta-feira trazia a seguinte indagação: "Comme des cons?". Na tradução para o português, a frase pode ser entendida como "somos idiotas?".
O Campeonato Francês foi a única das cinco grandes ligas que não recebeu aval para continuar depois da pandemia de coronavírus, que atingiu o Velho Continente em grande escala. A Alemanha foi o primeiro país a confirmar o retorno, com jogos já em andamento. Nesta sexta, foi a vez da Espanha anunciar a volta.
O governo francês decidiu que todos os eventos esportivos estariam cancelados até o mês de setembro, e o Campeonato Francês teve que ser cancelado. O PSG foi declarado campeão. Na última quinta-feira, as autoridades anunciaram que os clubes podem voltar a fazer trabalhos individuais nos centros de treinamentos a partir da próxima terça-feira (2).
- Sinto muito, mas precisamos continuar limitando os modos de vida sociais mais propícios à transmissão do vírus. Acho que a próxima temporada poderá começar em condições normais - disse Edouard Philippe, primeiro-ministro francês.E MAIS:Volta do Campeonato Espanhol é confirmada para o dia 11 de junhoÁrbitro de Liga dos Campeões é detido por ligações à prostituição, tráfico de armas e drogasFinal da Champions League pode não acontecer na TurquiaLuís Figo destaca a falta que Cristiano Ronaldo faz ao Real Madrid E MAIS:

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