Jornal ironiza fim do Campeonato Francês com outras ligas voltando na Europa: 'Somos idiotas?'

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O anúncio das voltas dos Campeonatos Italiano e Inglês, que aconteceram ontem, provocou uma espécie de revolta na França, já que o campeonato local foi encerrado por determinação do governo federal. A capa do jornal "L'Équipe" desta sexta-feira trazia a seguinte indagação: "Comme des cons?". Na tradução para o português, a frase pode ser entendida como "somos idiotas?".

O Campeonato Francês foi a única das cinco grandes ligas que não recebeu aval para continuar depois da pandemia de coronavírus, que atingiu o Velho Continente em grande escala. A Alemanha foi o primeiro país a confirmar o retorno, com jogos já em andamento. Nesta sexta, foi a vez da Espanha anunciar a volta.

O governo francês decidiu que todos os eventos esportivos estariam cancelados até o mês de setembro, e o Campeonato Francês teve que ser cancelado. O PSG foi declarado campeão. Na última quinta-feira, as autoridades anunciaram que os clubes podem voltar a fazer trabalhos individuais nos centros de treinamentos a partir da próxima terça-feira (2).