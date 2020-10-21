Jornal espanhol faz comentário racista sobre Ansu Fati e Griezmann defende o atacante nas redes sociais

O Barcelona não tem somente motivos para comemorar após a goleada sobre o Ferencváros, pela Liga dos Campeões. Atacante do clube catalão, Ansu Fati foi vítima de comentários racistas por parte da imprensa espanhola e o francês Antoine Griezmann, seu companheiro de equipe, saiu em sua defesa.A crônica da partida no site do jornal "ABC", de Madrid, assinada pelo jornalista Salvador Sostres, faz referência a Ansu Fati como um "jovem negro que corre fugindo da polícia" por conta de sua velocidade. O relato foi publicado nesta quarta-feira, dia seguinte ao jogo, e, até o fechamento desta nota, ainda permanecia no ar.