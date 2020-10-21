Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jornal espanhol faz comentário racista sobre Ansu Fati e Griezmann defende o atacante nas redes sociais
futebol

Jornal espanhol faz comentário racista sobre Ansu Fati e Griezmann defende o atacante nas redes sociais

Jornal de Madrid disse que atacante de 17 anos "parece um jovem negro em fuga da polícia" quando corre dos adversários. Griezmann pede "não ao racismo" em publicação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 18:59

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:59

Crédito: AFP
O Barcelona não tem somente motivos para comemorar após a goleada sobre o Ferencváros, pela Liga dos Campeões. Atacante do clube catalão, Ansu Fati foi vítima de comentários racistas por parte da imprensa espanhola e o francês Antoine Griezmann, seu companheiro de equipe, saiu em sua defesa.A crônica da partida no site do jornal "ABC", de Madrid, assinada pelo jornalista Salvador Sostres, faz referência a Ansu Fati como um "jovem negro que corre fugindo da polícia" por conta de sua velocidade. O relato foi publicado nesta quarta-feira, dia seguinte ao jogo, e, até o fechamento desta nota, ainda permanecia no ar.
GRIEZMANN SAI EM DEFESA DE COMPANHEIROContestado por suas atuações dentro de campo, o atacante Antoine Griezmann mostrou que fora de campo é solidário com os companheiros de equipe. Através de suas redes sociais, o francês demonstrou apoio a Ansu Fati e pediu "não ao racismo".
- Ansu é um garoto excepcional que merece respeito como qualquer ser humano. Não ao racismo e não à má educação - postou o camisa 7 no Twitter.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados